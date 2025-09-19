Al Mit i presidenti degli Ordini della nostra regione, col Ministro si è discusso anche di SS106 Jonica, Alta Velocità ferroviaria e grandi opere infrastrutturali

Una delegazione dei presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Calabria, guidata da Marco Saverio Ghionna (presidente Ordine di Cosenza), ha incontrato ieri il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Al centro del confronto, il Ponte sullo Stretto, la nuova SS106 Jonica, l’Alta Velocità ferroviaria e le grandi opere infrastrutturali strategiche per la regione.

Gli ingegneri si sono detti pronti a contribuire a quello che definiscono un vero e proprio “Piano Marshall” per la Calabria e il Mezzogiorno, con investimenti straordinari e superiori alla media storica per le opere pubbliche. I presidenti degli Ordini hanno inoltre ribadito la necessaria complementarietà di una programmazione regionale su infrastrutture e trasporti, capace di completare al meglio il grande impegno ministeriale verso la Calabria.

Il Ministro Salvini ha espresso «grande soddisfazione» per il dialogo con i professionisti calabresi, definendo il rapporto con gli Ordini «aperto, solido e produttivo». Il MIT ha dato evidenza dell’iniziativa sul proprio sito ufficiale. Secondo la delegazione, l’avvio del Ponte, della SS106 e dell’Alta Velocità potrà determinare una rivoluzione per la Calabria, creando sviluppo, occupazione qualificata e nuove prospettive di crescita.