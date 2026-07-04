Non più spettatori della natura, ma noi stessi natura: nel solco di queste parole, oggi, venerdì 3 luglio, presso la Sala degli Stemmi nel Palazzo della Provincia di Cosenza, si è svolta la presentazione del circolo Legambiente “Radici e Sentieri”.

L'associazione nasce con una visione chiara: la volontà di responsabilizzare le comunità dell’area urbana sulla tematica dell’ambiente. L’azione umana genera vita, ma, se gestita senza armonia, rischia di compromettere per sempre il fragile ecosistema terrestre, in questo contesto il dovere morale dell’uomo è quello di preservare e curare il bene che la natura ci ha donato.

«Il nostro circolo ha scelto un nome che sembra un ossimoro, ma che in realtà racchiude la nostra filosofia più profonda: Radici e Sentieri. Da un lato ci sono le radici. Le radici parlano di stabilità, di appartenenza, della terra. Per noi, avere radici significa scegliere di rimanere. Significa non arrendersi all'idea che i nostri splendidi borghi calabresi debbano spopolarsi o essere dimenticati. Dall'altro lato ci sono i sentieri, che evocano il movimento, l'esplorazione, il viaggio.

Rappresentano l'andare. Ma non un andare via, non una fuga. È un cammino collettivo verso un futuro più sostenibile, circolare, equo. Ecco perché "Radici e Sentieri" non è una contraddizione, ma una promessa: siamo saldi nelle nostre radici per non perdere la nostra identità, ma siamo pronti a tracciare nuovi sentieri per non restare immobili», con queste parole Annamaria Buono, Presidente del Circolo “Radici e Sentieri” ha introdotto le idee e le finalità dell’associazione. Durante i lavori dell’assemblea sono stati resi noti anche i nomi degli altri due membri del direttivo: Mariateresa Celebre, Vicepresidente, ed Emiliano Rovella segretario.

Alla prima assemblea costitutiva, aperta dai saluti del Presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, il quale augura un buono lavoro al circolo auspicando proficue collaborazioni con gli amministratori locali, ha preso parte anche Alessandro Guagliardi, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria.

Presenti anche la Direttrice Legambiente Calabria Silvia De Santis e la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta, le quali hanno accolto con vivo entusiasmo la nascita di questa nuova diramazione territoriale offrendo fin da subito tutto il supporto di Legambiente Calabria al gruppo dirigente del circolo. A chiudere i lavori è stato il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, che con profondo orgoglio analizza il nome del circolo, in quanto rappresenta perfettamente la storia dell’associazione Legambiente, una storia lunga 46 anni con al centro sempre la tutela delle persone e dell’ambiente.

Il nuovo circolo avrà sede legale nel Comune di Castrolibero, ma l’obiettivo dichiarato è quello di sviluppare progetti e buone pratiche ambientali in tutto il territorio dell’area urbana, con uno sguardo particolare ai piccoli centri della provincia di Cosenza, considerati un patrimonio da valorizzare e rilanciare.