A partire dal mese di gennaio 2026, il Comune di San Nicola Arcella procederà alla stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) attraverso l’ampliamento della pianta organica comunale. I lavoratori saranno assunti con categoria A e svolgeranno funzioni di supporto agli uffici comunali, affiancando il personale nei diversi settori dell’Ente.

La stabilizzazione rappresenta una decisione strategica e condivisa, fortemente voluta dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione comunale, con obiettivi chiari: •⁠ ⁠rafforzare la macchina amministrativa, oggi fortemente sotto-dimensionata; •⁠ ⁠velocizzare i procedimenti e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini; •⁠ ⁠garantire maggiore efficienza, continuità e presidio quotidiano degli uffici; •⁠ ⁠ridurre i tempi di risposta e migliorare il rapporto tra cittadini e Comune.

I lavoratori stabilizzati saranno adeguatamente formati e opereranno seguendo le indicazioni dei dirigenti e dei responsabili dei vari settori, nel pieno rispetto dell’organizzazione interna dell’Ente. La stabilizzazione rappresenta soprattutto una scelta di risparmio strutturale: molti servizi oggi vengono affidati all’esterno, con costi sensibilmente più elevati.

L’internalizzazione delle attività consente maggiore controllo, minori spese e una migliore qualità dei servizi. Un Ente più efficiente, infatti, riduce ritardi, contenziosi, proroghe e inefficienze, che spesso generano ulteriori costi indiretti. In altre parole, rafforzare il personale interno oggi significa evitare spese maggiori domani. Infine, questa scelta garantisce maggiore stabilità a lavoratori che da anni già prestano servizio all’interno dell’Ente, valorizzandone l’esperienza maturata. La stabilità occupazionale rappresenta anche un incentivo a operare con maggiore responsabilità, continuità ed efficienza, a beneficio dell’intera comunità.