Dalle ferrovie al trasporto pubblico locale, passando per scuola e settore aereo: sono 17, al momento, le mobilitazioni inserite nel calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ottobre 2026 si annuncia come un mese fitto di scioperi, con mobilitazioni che interesseranno diversi comparti, dal trasporto pubblico alla scuola, fino ai settori ferroviario e aereo. Secondo il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono al momento 17 le proteste programmate, tra iniziative nazionali e mobilitazioni territoriali.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre, con uno sciopero nazionale plurisettoriale proclamato dalla CSLE. La protesta coinvolgerà diversi comparti, tra cui scuola, sanità, enti locali, marittimi, forze dell’ordine, metalmeccanici, agricoltura e allevamento, vigilanza privata e ferrovie.

Le motivazioni indicate riguardano la richiesta di una riduzione dei prezzi della benzina e dei generi alimentari, una diminuzione della tassazione e un aumento degli stipendi. Lo stop avrà una durata di 24 ore, mentre per il personale ferroviario l’astensione sarà limitata alla fascia 11-14.

Trasporto pubblico locale, diversi appuntamenti nelle città

Il calendario degli scioperi di ottobre comprende numerose proteste nel trasporto pubblico locale, con modalità e durate differenti.

Il 3 ottobre è previsto uno stop di 24 ore al servizio di trasporto urbano di Genova, che interesserà Amt e sarà indetto da Ost Cub Trasporti.

A Milano, il 9 ottobre, si fermeranno per 24 ore i lavoratori del gruppo Atm per la protesta proclamata da Al-Cobas e Confial Trasporti.

Il 10 ottobre toccherà al servizio tranviario di Firenze, con uno sciopero di 24 ore del personale Gest proclamato da Osp Cobas Lavoro Privato.

A Bari, il 12 ottobre, è previsto uno stop di quattro ore del personale Amtab, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro.

Il 15 ottobre sarà la volta del personale Ataf di Foggia, interessato da uno sciopero di 24 ore indetto da Filt-Cgil e Faisa-Cisal.

A Napoli, il 16 ottobre, i lavoratori Eav si fermeranno per quattro ore, dalle 19.30 alle 23.30. Nella stessa giornata è previsto anche uno sciopero di 24 ore del personale Arriva Italia di Bergamo, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Rsu.

14 ottobre, sciopero generale in Toscana

Un altro appuntamento di rilievo è quello del 14 ottobre, quando in Toscana è previsto uno sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil per i settori pubblico e privato.

La mobilitazione riguarderà l’intera prestazione lavorativa. Per il trasporto ferroviario lo stop è previsto dalle 9.01 alle 17, mentre il trasporto pubblico locale sarà interessato per quattro ore, secondo modalità differenziate.

Sono esclusi dalla protesta il trasporto aereo e il personale Gest di Firenze.

Scioperi ottobre, coinvolto anche il settore aereo

Il calendario comprende anche una nuova mobilitazione nel trasporto aereo dopo le proteste che hanno interessato Enav alla fine di settembre.

Il 16 ottobre è previsto lo sciopero dei lavoratori EasyJet per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59, proclamato da Usb Lavoro Privato.

Nella stessa giornata è indicata anche una protesta del personale Sicuritalia Ivri in servizio all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Scuola, stop il 16 ottobre

Sempre il 16 ottobre è in programma uno sciopero nazionale nel comparto scolastico proclamato da Sisa. L’astensione riguarderà per l’intera giornata il personale docente, dirigente e Ata, sia di ruolo sia precario.

Tra le richieste alla base della mobilitazione figura un incremento del 20% degli stipendi, indicato come misura per recuperare l’inflazione, insieme alla protesta contro il lavoro precario.

Il calendario degli scioperi ferroviari

Il settore ferroviario sarà interessato da diverse mobilitazioni nel corso del mese.

L’8 ottobre è previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori Fs Security in Sicilia, proclamato da Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Sempre in Sicilia, il 12 e 13 ottobre si fermeranno i lavoratori Rfi Infrastrutture Palermo. La protesta inizierà alle 21.01 del 12 ottobre e terminerà alle 21 del 13 ottobre, per un totale di 24 ore.

Il 15 ottobre è invece previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori Db Cargo Italia in Lombardia.

In Calabria, infine, il calendario segnala una mobilitazione particolarmente lunga nel settore del trasporto merci. Lo stop riguarderà le imprese aderenti a Fedralog e si svolgerà dalle 00.01 del 9 ottobre alle 24 del 13 ottobre, per complessive 120 ore.

30 ottobre, nuovo sciopero generale

Il calendario degli scioperi di ottobre si chiuderà il 30 ottobre con una mobilitazione generale proclamata da Usi-Cit.

La protesta interesserà per l’intera giornata i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Dal provvedimento sono esclusi il trasporto aereo, quello ferroviario, il trasporto pubblico locale e il settore marittimo.

Il quadro potrà essere quindi particolarmente articolato per lavoratori, pendolari e viaggiatori, con modalità e fasce orarie differenti a seconda del settore e del territorio interessato.