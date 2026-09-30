Questa sera dalle 19 la strada ospiterà musica, teatro, performance e artisti di strada. Quattro Speakers’ Corner daranno spazio a band, musicisti e performer

Via Rossini si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Questa sera, a partire dalle ore 19, arriva “1 km d’Arte – La strada dà spettacolo”, iniziativa dedicata all’arte, alla musica e all’intrattenimento. L’evento nasce con l’obiettivo di portare nuove espressioni artistiche lungo una delle principali strade della città e creare un’occasione di incontro per cittadini e visitatori.

Quattro Speakers’ Corner

Lungo il chilometro interessato dalla manifestazione saranno allestiti quattro Speakers’ Corner, ispirati alla tradizione londinese, che ospiteranno band, musicisti e performer. Non mancheranno gli artisti di strada: giocolieri, acrobati, mimi, mangiafuoco e musicisti si esibiranno lungo via Rossini, trasformando il percorso in uno spazio dedicato alla creatività.

«Un chilometro urbano che diventa così un vero laboratorio cittadino, dove cultura, talento e spettacolo si incontrano e dove ogni passo può trasformarsi in una sorpresa», sottolinea l’assessore al Comune di Rende Veronica Stellato presentando l’iniziativa.

Teatro, sand art e spettacoli circensi

Il programma comprende teatro, sand art, giochi di acqua e fuoco, spettacoli circensi e performance itineranti, con proposte distribuite lungo l’area interessata dalla manifestazione.

L’iniziativa punta anche a dare visibilità ad artisti e forme espressive che non sempre trovano spazio nei circuiti tradizionali. «L’obiettivo è rendere l’arte accessibile, dare voce anche a chi è lontano dai circuiti tradizionali e, allo stesso tempo, creare movimento e partecipazione lungo una delle principali strade della città», spiega Stellato. Per una sera, dunque, via Rossini sarà attraversata da musica, teatro e arti performative, con l’intento di favorire la presenza del pubblico e valorizzare la strada come luogo di incontro e condivisione.