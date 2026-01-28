L’azienda invita gli utenti con importi scaduti a mettersi in regola. Disponibili piattaforma MySorical e pagamenti digitali

Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

Sorical S.p.A. comunica che, nell’ambito delle attività ordinarie di gestione delle utenze idriche, sono in corso gli avvisi destinati agli utenti che presentano pendenze economiche relative alla propria fornitura. Diversi cittadini stanno ricevendo in questi giorni notifiche riguardanti importi scaduti non ancora regolarizzati, con l’invito a provvedere al pagamento per evitare possibili interruzioni del servizio.

L’azienda richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere aggiornate le proprie posizioni amministrative e ricorda che sono disponibili strumenti digitali semplici e immediati per verificare eventuali pendenze. Attraverso l’area riservata MySorical, gli utenti possono infatti:

accedere in qualsiasi momento alla propria posizione;

consultare lo stato dei pagamenti e la documentazione amministrativa aggiornata;

effettuare direttamente online il saldo di eventuali importi arretrati.

Sorical sottolinea inoltre che il tempestivo aggiornamento delle posizioni contribuisce a garantire un servizio più efficiente e a prevenire disagi legati a sospensioni o limitazioni della fornitura.