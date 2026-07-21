Webuild annuncia il completamento dello scavo della galleria da 3,3 chilometri e il varo dei viadotti Avena e Straface. L'opera rientra nel principale intervento di ammodernamento della Statale 106 tra Sibari e Roseto Capo Spulico

Proseguono i lavori per il potenziamento della Strada Statale 106 Jonica. Webuild ha annunciato il completamento dello scavo della Galleria Trebisacce, il tunnel più lungo del Terzo Megalotto dell'arteria, realizzato per conto di Anas (Gruppo FS Italiane).

L'opera, lunga complessivamente 3,3 chilometri e costituita da due canne, una per ciascun senso di marcia, rappresenta uno degli interventi più complessi dell'intero progetto. Con l'abbattimento simultaneo del terzo e del quarto diaframma si compie un ulteriore passo verso il completamento dei 38 chilometri della nuova SS106 a doppia carreggiata tra Sibari e Roseto Capo Spulico.

La galleria consentirà di superare il tratto collinare interno, eliminando l'attraversamento urbano della vecchia Statale 106 nel territorio di Trebisacce.

Nelle scorse settimane è stato inoltre completato il varo dei viadotti Avena e Straface, tra le opere di maggiore rilievo ingegneristico del lotto. In particolare, il viadotto Avena, lungo 660 metri e situato tra Albidona e Amendolara, si distingue anche per il valore architettonico grazie alle quattro pile di sostegno, due delle quali caratterizzate dalla tipica forma a "V". Proseguono intanto le lavorazioni sul viadotto Annunziata, lungo circa un chilometro e progettato con un impalcato a due livelli, uno per ciascuna carreggiata.

Il Terzo Megalotto costituisce il principale intervento previsto lungo la tratta calabrese della SS106 Jonica. L'infrastruttura punta a migliorare i collegamenti tra le coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia, favorendo l'integrazione con le autostrade A2 del Mediterraneo e A14, con una riduzione dei tempi di percorrenza e un incremento dell'accessibilità ai comuni dell'Alto Ionio cosentino.

Secondo Webuild, il cantiere ha generato finora circa 1.200 posti di lavoro, tra occupazione diretta e indotto, coinvolgendo una filiera di circa 900 imprese, il 45% delle quali calabresi.

L'intervento comprende complessivamente 13 gallerie, naturali e artificiali, per circa 10 chilometri, 16 viadotti per una lunghezza totale di 7 chilometri e quattro svincoli – Sibari, Cerchiara-Francavilla, Trebisacce e Roseto – destinati a migliorare il collegamento tra la nuova infrastruttura, la viabilità esistente e l'entroterra.

Parallelamente, Webuild è impegnata anche nella realizzazione del Lotto 1 della SS106 Jonica, tra il viadotto Coserie e lo svincolo di Corigliano Ovest. Con quest'ultimo intervento, il gruppo porterà a circa 55 chilometri il totale della nuova infrastruttura in costruzione lungo la Statale 106, mentre in Calabria è già aggiudicataria anche dei lavori per il raddoppio ferroviario Cosenza–Paola/San Lucido, parte del futuro collegamento ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria.