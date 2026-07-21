Le riprese inizieranno a settembre e si svolgeranno per quattordici settimane tra Morano Calabro, Castrovillari e il Parco nazionale del Pollino. La produzione è firmata Pepito Produzioni con il sostegno della Calabria Film Commission

La Calabria torna protagonista del piccolo schermo. Prenderà il via a settembre la produzione della nuova serie televisiva "La veterinaria", che vedrà tra i protagonisti Gaia Messerklinger e Nino Frassica. Il progetto è prodotto da Pepito Produzioni con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e sarà diretto da Luca Lucini e Giuseppe Curti.

Le riprese si protrarranno per quattordici settimane e interesseranno alcune delle aree più suggestive della regione, con set allestiti tra Morano Calabro, Castrovillari e il Parco nazionale del Pollino, riconosciuto Geoparco mondiale UNESCO.

La scelta del territorio punta a valorizzare uno dei paesaggi più rappresentativi della Calabria, caratterizzato da un patrimonio naturalistico di rilievo internazionale. Tra gli scenari che faranno da sfondo alla serie figurano le faggete, i secolari pini loricati, le doline carsiche, le grotte preistoriche e gli ambienti naturali che ospitano una ricca fauna selvatica.

L'avvio delle riprese rappresenta un nuovo tassello nell'attività di attrazione di produzioni audiovisive sul territorio regionale, con il coinvolgimento di alcune delle località più identitarie del Pollino e del comprensorio di Castrovillari. La serie contribuirà a portare sullo schermo le bellezze paesaggistiche della Calabria, affiancando al racconto televisivo la promozione di un patrimonio ambientale e culturale di valore internazionale.