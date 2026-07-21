A Paterno Calabro la giornata "Alla scoperta di Borgo" ha celebrato il percorso della formazione composta anche dai pazienti della struttura. Dopo aver superato le fasi regionali e interregionali, la squadra parteciperà alle finali nazionali del campionato paralimpico

Sport, riabilitazione e inclusione sociale si sono incontrati nella giornata "Alla scoperta di Borgo", ospitata lo scorso 2 luglio al Borgo dei Mastri di Paterno Calabro, struttura specializzata nella riabilitazione psicosociale e nel reinserimento socio-familiare e lavorativo di persone con disagio psichico.

Momento centrale dell'iniziativa è stata la premiazione della squadra di calcio della struttura, composta anche da pazienti ospiti del centro, protagonista di un percorso sportivo che l'ha condotta fino alle finali nazionali del campionato paralimpico della FIGC, in programma a Coverciano.

La formazione ha conquistato il pass per la fase conclusiva della competizione dopo aver superato le fasi regionali e interregionali, imponendosi anche contro le rappresentative di Verona e Bari.

Un risultato che rappresenta non solo un importante traguardo sportivo, ma anche il riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dal Borgo dei Mastri, dove lo sport è parte integrante di un percorso terapeutico finalizzato all'inclusione, all'autonomia e al recupero delle relazioni sociali delle persone con disagio psichico.