Il concerto di questa sera arriva inoltre a pochi mesi dall’uscita di “Scorpione”, il nuovo album pubblicato il 22 maggio 2026: nove tracce che segnano una nuova fase del percorso dell’artista e che comprendono, tra gli altri, Giganti, Sotto sotto, Come ti pare e Sentimentale con Levante

Si accendono questa sera le luci dell’Arcella Open Air. Ad inaugurare la prima edizione del Festival sarà Aiello, per una serata che assume un significato particolare: un artista calabrese apre uno dei nuovi appuntamenti musicali dell’estate nella sua terra, in una delle location più suggestive della Riviera dei Cedri.

Chi è Aiello

Nato a Cosenza, Aiello torna infatti in Calabria con una tappa del suo Summer Tour 2026, portando sul palco di San Nicola Arcella un percorso musicale che negli ultimi anni lo ha reso una delle voci più riconoscibili del nuovo cantautorato italiano, mescolando pop, scrittura intimista e contaminazioni contemporanee.

Dal successo di brani come “Arsenico”, “La mia ultima storia” e “Vienimi (a ballare)”, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Ora”, Aiello ha costruito una cifra artistica fortemente personale. Nel 2026 è tornato anche sul palco dell’Ariston, ospite di Leo Gassmann nella serata delle cover, per interpretare Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante.

L’album Scorpione

Il concerto di questa sera arriva inoltre a pochi mesi dall’uscita di “Scorpione”, il nuovo album pubblicato il 22 maggio 2026: nove tracce che segnano una nuova fase del percorso dell’artista e che comprendono, tra gli altri, Giganti, Sotto sotto, Come ti pare e Sentimentale con Levante.

Un ritorno a casa, dunque, per aprire l’Arcella Open Air. E a fare da scenografia sarà il Golfo di Policastro: il Festival nasce proprio con l’obiettivo di unire la musica dal vivo a uno degli affacci panoramici più riconoscibili di San Nicola Arcella, trasformando il paesaggio in parte integrante dell’esperienza del concerto.

Il programma

L’appuntamento con Aiello è questa sera, martedì 11 agosto, alle ore 21.30. Per agevolare le operazioni di ingresso, l’organizzazione invita il pubblico ad arrivare con anticipo.

Gli orari della serata: ore 18.30, apertura biglietteria; ore 20, apertura cancelli e area beverage; ore 21.30, inizio del concerto.

I prossimi appuntamenti

La data di Aiello apre ufficialmente il cartellone dell’Arcella Open Air 2026, che proseguirà il 13 agosto con Sal Da Vinci e il 20 agosto con Fiorella Mannoia. Tre grandi appuntamenti, tre differenti esperienze musicali, un unico scenario affacciato sul mare.

Questa sera si comincia. Arcella Open Air accende la sua prima notte con Aiello e con il pubblico di San Nicola Arcella.