Il club tirrenico scuote il mercato di Eccellenza con l'ingaggio dell'ex PraiaTortora e blindando i suoi pilastri: Vitale sarà il nuovo capitano, tra i pali resta la certezza Mercuri

Il raduno si avvicina e la Paolana si prende di forza la scena del calciomercato dilettantistico. Dopo un periodo di attesa, la società tirrenica ha rotto gli indugi svelando le prime tessere del mosaico che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. L'obiettivo è chiaro: confermarsi ai vertici del massimo torneo regionale e far sognare ancora i tifosi sulle gradinate del "Tarsitano".

Il grande innesto: arriva Andrea Della Rocca

Il primo volto nuovo svelato dal club porta qualità e imprevedibilità al reparto avanzato. Ufficiale l'ingaggio di Andrea Della Rocca, trequartista ed esterno d’attacco dal curriculum di assoluto rilievo. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di livello, Della Rocca ha vestito per cinque anni la maglia del Rende tra Serie C e Serie D, fino al maggio 2022. Dopo un passaggio in Eccellenza nella stagione 2022/23, nell'ultimo triennio è stato tra i grandi trascinatori del PraiaTortora, squadra con cui ha conquistato la vittoria dell'ultimo campionato. Un innesto di categoria superiore per alzare l'asticella delle ambizioni biancazzurre.

I pilastri del Tarsitano: quattro rinnovi fondamentali

Accanto al nuovo innesto, la dirigenza ha posizionato quattro tasselli cruciali nel segno della continuità, partendo dalla scelta della nuova guida di spogliatoio.

Michele Vitale (Capitano): Il centrocampista, vero e proprio punto di riferimento dentro e fuori dal campo, prosegue la sua avventura a Paola vestendo ufficialmente la fascia da capitano. Una decisione che premia la personalità, il senso di appartenenza e la fiducia totale riposta in lui dal club.

Antonio Mercuri: Garanzia assoluta tra i pali per il secondo anno di fila. Il portiere classe ’97, insignito negli ultimi due anni del titolo di miglior numero uno della categoria, porta in dote riflessi, esperienza e sicurezza a tutto il reparto difensivo.

Samuele Stefano: L'esterno d’attacco classe 2006 inizia il suo terzo anno consecutivo in biancazzurro. Un percorso di crescita costante per un giovane che ha già dimostrato attaccamento alla maglia e voglia di ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Carmine Porco: Conferma preziosa per il terzino classe 2007, rivelazione della scorsa stagione dove ha collezionato prestazioni di grande maturità nonostante la giovanissima età. Un profilo under su cui la società punta con forte convinzione.

Con l'arrivo di Della Rocca e lo zoccolo duro blindato, la Paolana lancia un messaggio chiaro alle rivali: la macchina tirrenica è pronta a scaldare i motori.