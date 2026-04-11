Un fine settimana all’insegna della tradizione, del gusto e dello spettacolo attende il borgo di Mormanno nei giorni 25 e 26 aprile, con un ricco programma di eventi dedicati alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Si parte sabato 25 aprile alle ore 18:00 presso la Galleria D’Alessandro, dove si terrà un importante convegno dedicato ai salumi di Mormanno e del territorio. L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per promuovere le produzioni locali e le migliori aziende del settore, con una degustazione di prodotti tipici.

L’evento è realizzato con il supporto delle aziende Del Colle, Fratelli Regina, Coinas e Agricola Campotenese, e sarà accompagnato dai vini delle Tenute Iannibelli. A moderare l’incontro sarà la giornalista, Anna Rita Cardamone. Parallelamente, l’amministrazione comunale è al lavoro per il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale) dei salumi tipici di Mormanno, ulteriore passo verso la tutela e valorizzazione delle tradizioni locali.

La serata sarà arricchita da momenti di intrattenimento musicale e rappresenterà anche un’importante occasione istituzionale: verranno infatti presentate ufficialmente le squadre partecipanti alla seconda edizione della tappa del Palio Nazionale delle Botti – circuito Città del Vino, in programma domenica 26 aprile lungo il corso principale del paese.

La competizione prenderà il via domenica mattina con le qualifiche, necessarie a determinare la griglia di partenza. Le gare si articoleranno in due categorie, femminile e maschile. In questa occasione sarà inoltre presentata la nuova squadra femminile di Mormanno, che per la prima volta parteciperà al Palio, segnando un momento storico per la comunità locale.

Parteciperanno nove squadre provenienti da tutta Italia: Maggiora (Novara), Vittorio Veneto (Treviso), Marsciano (Perugia), Furore (Salerno), Barile (Potenza), Santa Venerina (Catania), Riposto (Catania), Bianco (Reggio Calabria) e Mormanno (Cosenza), città ospitante.

L’assessore al Turismo del Comune di Mormanno, Flavio De Barti: «Eventi come questo sono fondamentali per raccontare la nostra identità e il valore delle nostre tradizioni. Mormanno si apre all’Italia mostrando il meglio di sé, grazie al lavoro condiviso tra istituzioni, associazioni e imprese locali. Il Palio delle Botti e il convegno rappresentano non solo momenti di festa, ma anche strumenti concreti di sviluppo e promozione del territorio».

Il presidente dell’Associazione “Comunalia” ha concluso: «Il lavoro di squadra e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e aziende locali sono alla base di questa manifestazione. Siamo orgogliosi di ospitare realtà provenienti da tutta Italia e di promuovere il nostro patrimonio enogastronomico e culturale».