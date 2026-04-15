Un nuovo appuntamento con JazzAmore porta all’Università della Calabria una delle band più rappresentative della scena progressive italiana. Sabato 18 aprile, alle 21, l’Auditorium ospiterà il live del Banco del Mutuo Soccorso.

Il concerto attraverserà oltre cinquant’anni di carriera, intrecciando repertorio storico e nuove produzioni, in un percorso che mette in dialogo memoria e contemporaneità. In scaletta anche i brani dell’ultimo lavoro discografico, Storie Invisibili, capitolo conclusivo di una trilogia che ha indagato temi esistenziali e collettivi.

Dopo Transiberiana, racconto simbolico del viaggio della vita, e Orlando: le forme dell’amore, il nuovo album sposta lo sguardo su storie quotidiane, dando voce a figure marginali, spesso escluse dalla narrazione ufficiale, ma centrali nel tessuto umano.

La cifra stilistica resta quella che ha reso riconoscibile il Banco: un linguaggio musicale che fonde ricerca progressive, suggestioni colte e aperture all’improvvisazione, con una forte dimensione narrativa. Il live si muove così tra concerto e racconto, con una costruzione che richiama una vera e propria drammaturgia musicale.

Sul palco una formazione consolidata: Vittorio Nocenzi a pianoforte, organo e sintetizzatori, Michelangelo Nocenzi alle tastiere, Filippo Marcheggiani alla chitarra, Marco Capozi al basso, Andrea Bruni alla batteria e Tony D’Alessio alla voce.

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma DICE, nei punti vendita autorizzati e al botteghino la sera dello spettacolo.