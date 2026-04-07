Venerdì 10 aprile a Cosenza un evento tra arte, comunità e impegno civile per sostenere le attività della Croce Rossa, nel programma dei 450 anni della Madonna del Pilerio
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Ci sono eventi che vanno oltre il cartellone culturale e diventano un gesto collettivo. È il caso di “Quando la musica diventa cura”, il concerto solidale in programma venerdì 10 aprile 2026 alle ore 19.30 nella Cattedrale di Cosenza, inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 450 anni del miracolo della Madonna del Pilerio.
Non sarà soltanto una serata musicale. L’iniziativa nasce infatti con un obiettivo preciso: sostenere concretamente le attività della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cosenza, impegnata ogni giorno sul territorio a favore delle persone più fragili. Il titolo dell’evento, in questo senso, dice già tutto: la musica come emozione, ma anche come strumento di vicinanza, cura e responsabilità condivisa.
Il progetto prende forma grazie a un protocollo di collaborazione tra Think Tank Trust e Croce Rossa Italiana – Comitato di Cosenza, costruito attraverso un lavoro di mediazione e coordinamento che ha messo al centro una visione chiara: usare la cultura come leva sociale e come occasione concreta di impatto sul territorio. Il coordinamento complessivo delle attività è affidato proprio a Think Tank Trust, associazione impegnata nella promozione della crescita valoriale e culturale delle persone.
La giornata, però, non inizierà solo in serata. Già dal pomeriggio, a partire dalle 15.30, la piazza antistante la Cattedrale si trasformerà in uno spazio aperto alla città, con dimostrazioni e attività promosse dal coordinamento giovani della Croce Rossa Italiana. Sarà un’occasione per raccontare da vicino il lavoro quotidiano svolto dall’associazione, in Italia e nel mondo, e per coinvolgere la cittadinanza in un momento di conoscenza e partecipazione.
Poi arriverà il cuore dell’evento: la musica. Sul palco salirà l’Orchestra Lumen Harmoniae, diretta dal maestro Concita Silvestri, insieme al coro polifonico di S. Teresa del Bambino Gesù. A guidare il pubblico nel percorso della serata sarà la voce narrante di Carmelo Giordano, in un intreccio tra parola e suono pensato per dare ancora più profondità all’esperienza.
A rendere ancora più intensa la serata contribuirà un cast di solisti composto dai soprani Lucia Lattari, Chiara De Carlo e Maria Chiara Maiolino, dal tenore Giuseppe Morrone e dal baritono Gianluca Spadafora. Il programma musicale proporrà brani di Puccini, Frisina e Barbossa, in un itinerario che unirà tradizione, sentimento e spiritualità.
Il significato dell’appuntamento, però, non si esaurisce nella qualità artistica. Il concerto è pensato come un momento capace di mettere insieme arte, volontariato e comunità, dentro una città che si ritrova attorno a un evento che parla di bellezza ma anche di impegno civile. In questo senso, il legame con le celebrazioni della Madonna del Pilerio assume anche un valore simbolico: una ricorrenza identitaria per Cosenza che si apre alla dimensione concreta della solidarietà.