La grande musica internazionale e la fotografia d'autore si fondono in un’esperienza immersiva di grande impatto. Dal 13 al 22 novembre lo Spazio Ex MAM, nel cuore del centro storico di Cosenza - Corso Bernardino Telesio 17 - farà da cornice a "Pictures of You", un progetto espositivo innovativo ideato e prodotto da Rebel House, organizzato da Mazinga Eventi e finanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 – Az. 6.8.3, con il patrocinio della Provincia di Cosenza e il supporto dello sponsor BCC Mediocrati.

Non si tratta della classica mostra statica, ma di un vero e proprio viaggio multisensoriale dove le immagini prendono vita e colore. Protagonisti dell'opera sono due grandi firme del panorama musicale e culturale italiano, quali Henry Ruggeri, storico fotografo di Virgin Radio con oltre trent'anni di live e più di 50 mostre all'attivo, e Massimo Cotto, indimenticabile giornalista, scrittore e voce di Virgin Radio, la cui straordinaria eredità artistica e umana torna a risuonare attraverso la tecnologia di realtà aumentata di Notaway.

Inquadrando le fotografie con l'applicazione dedicata, i visitatori potranno ascoltare direttamente la voce di Massimo Cotto, lasciandosi guidare tra racconti, aneddoti inediti e retroscena custoditi dietro le quinte del rock mondiale. Un ponte privilegiato tra scatto visivo e narrazione orale, che ridefinisce il concetto stesso di fruizione d'arte. Inoltre, per arricchire l'esperienza, ogni fine settimana ci saranno piccoli live in acustico e DJ set con artisti selezionati.