Il Cosenza Calcio potrà utilizzare lo stadio San Vito-Gigi Marulla per le competizioni nazionali della stagione 2026/2027. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha accolto l’istanza della società, autorizzando l’impianto cittadino al posto dell’Ezio Scida di Crotone.

La decisione definisce anche la sede della prossima sfida con la Casertana: la partita si disputerà al Marulla domenica 15 novembre 2026, con calcio d’inizio alle 17.30.

Accolta la richiesta presentata dal club il 3 novembre

A comunicarlo è il Cosenza Calcio, che riferisce come la Lega Pro abbia preso atto della deliberazione della Commissione. L’organismo ha esaminato la richiesta nella riunione del 6 novembre, dopo aver valutato la documentazione prodotta dal club.

L’istanza era stata presentata il 3 novembre e riguardava l’utilizzo del San Vito-Gigi Marulla per la disputa delle competizioni nazionali dell’intera stagione sportiva 2026/2027.

Il Marulla al posto dello Scida di Crotone

Lo stadio Ezio Scida era stato autorizzato in deroga in occasione del rilascio della Licenza Nazionale 2026/2027. Con l’accoglimento della nuova richiesta, il club ottiene il via libera all’utilizzo dello stadio di Cosenza in sua sostituzione.