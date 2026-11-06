Il padre è stato condannato a 5 anni e 6 mesi, la madre a 4 anni

Una coppia di genitori di Montebelluna è stata condannata dal tribunale di Treviso per maltrattamenti nei confronti del figlio di 11 anni, costretto a lavorare nella stalla di famiglia fin dalle prime ore dell’alba e spesso picchiato. Il padre è stato condannato a 5 anni e 6 mesi, la madre a 4 anni. Inoltre, per 11 anni è stata sospesa la responsabilità genitoriale del padre e per 8 anni quella della madre.

La vicenda era emersa a scuola lo scorso anno, quando l’insegnante di sostegno del ragazzino gli aveva chiesto che regalo volesse fare al padre per la Festa del papà. Il ragazzino, piangendo, aveva confessato la triste realtà alla docente che aveva fatto partire la segnalazione che ha portato all’apertura delle indagini e alla sentenza di primo grado di ieri. I giudici trevigiani hanno disposto anche una provvisionale di 50mila euro, oltre al risarcimento integrale dei danni da quantificare in sede civile.