Claudia Gerini, Barbara Ronchi, Massimiliano Bruno, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Daniele Vicari e Giacomo Triglia saranno gli ospiti dell’ultima serata de “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”, che si terrà sabato 14 febbraio, alle ore 20.30, al Cinema Citrigno di Cosenza. Intervistati dal giornalista e vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto, ci racconteranno ciò che avviene dietro la macchina da presa, le esperienze sui set, aneddoti e curiosità sulla loro vita professionale.

Proseguono intanto gli appuntamenti della dodicesima edizione de “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”, ideato da Giuseppe Citrigno e sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il Cinema” che coinvolge le città della Calabria e i suoi luoghi più iconici, tra cultura, buon cinema e promozione del territorio.

La decima giornata del festival vede ospite uno degli attori più versatili del panorama italiano tra cinema, teatro e impegno civile. Questa sera, mercoledì 11 febbraio, alle ore 20.00, al Cinema San Nicola di Cosenza sarà proiettata la commedia “Prendiamoci una pausa” e il pubblico de “La Primavera del Cinema Italiano” incontrerà Paolo Calabresi. Il film di Christian Marazziti – che vede tra i protagonisti anche Claudia Gerini – racconta la storia di tre coppie, tutte d’età diverse, alle prese con un’unica decisione: prendersi “una pausa di riflessione”.

Paolo Calabresi interpreta Gianni, un avvocato single, teorico del poliamore che “pur avendo molte relazioni, è forse il più solo di tutti, rincorre una leggerezza e una giovinezza che non c’è più”. Giovedì 12 febbraio, ore 20.00, appuntamento al Cinema Citrigno con il regista Marco Risi. Insieme al pubblico presente in sala ricorderemo la figura del giovane giornalista Giancarlo Siani, a quarant’anni dal suo assassinio per mano della camorra.

Verrà proiettato il film “Fortapàsc”, diretto da Marco Risi, che racconta gli ultimi mesi di vita del giovane cronista napoletano, ucciso con dieci colpi di pistola alla testa il 23 settembre 1985. A interpretare Siani è l’attore Libero De Rienzo, scomparso nel 2021. Venerdì 13 febbraio, alle ore 20.30, al Cinema San Nicola, nell’ambito della sezione “Laboratorio Calabria – I film sostenuti dalla Calabria Film Commission”, si terrà la proiezione del docufilm “Brunori Sas – Il tempo delle noci”.

Un viaggio intimo e profondo nell’universo creativo e personale di Dario Brunori, tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea. In sala sarà presente il regista Giacomo Triglia, che racconterà aneddoti e curiosità sul docufilm. A moderare l’incontro la giornalista Barbara Marchio.