Dopo aver annunciato il suo atteso ritorno sui palchi indoor con il “Live Club 2026”, Ermal Meta svela oggi le nuove date del tour estivo 2026 (prevendite aperte su ticketone e i circuiti di vendita abituali a partire dalle ore 16.00 di oggi, 27 marzo).

Per info: friendsandpartners.it. Un ritorno che arriva all’indomani dell’esperienza sul palco dell’Ariston con la toccante “Stella Stellina”, confermando ancora una volta il forte legame tra l’artista e il suo pubblico. Il nuovo tour rappresenta così la naturale prosecuzione di questo momento artistico, tra energia, racconto e musica dal vivo.

Dalla dimensione più intima dei club fino all’apertura delle grandi venue estive, Ermal prosegue anche d’estate il suo percorso sui palchi, con una serie di concerti che attraverseranno tutta la penisola. Di seguito il calendario del tour outdoor, prodotto e organizzato da Friends and Partners: 01 giugno 2026 – Carloforte (SU), Girotonno 14 giugno 2026 – Floridia (SR), Piazza del Popolo 17 luglio 2026 – Mondovì (CN), Wake Up Festival – Movì, Piazza Unità d’Italia 25 luglio 2026 – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli 03 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival 08 agosto 2026 – Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo 10 agosto 2026 – Acri (CS), Estate Acrese, Anfiteatro Romano 08 settembre 2026 – Luogosanto (SS), Piazza Incoronazione Questi nuovi appuntamenti si inseriscono in un anno particolarmente significativo per l’artista, che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 tornerà live già a maggio con il tour “Live Club 2026”.

I biglietti per il tour nei club e per le nuove date estive sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.