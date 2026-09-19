Il concerto di Francesca Michielin al Settembre Rendese cambia data ma resta confermato. La cantautrice si esibirà lunedì 21 settembre nel centro storico di Rende, con un giorno di anticipo rispetto all’appuntamento originariamente programmato per martedì 22.

Alla base dello spostamento ci sono nuovi impegni professionali legati a Vogue e alla Milano Fashion Week. Per evitare di cancellare la tappa calabrese, Michielin ha chiesto e ottenuto di anticipare il live di ventiquattro ore.

Il concerto anticipato al 21 settembre

Il programma ufficiale del Comune di Rende indicava inizialmente il concerto per martedì 22 settembre alle ore 21.30 in Piazza degli Eroi, nel borgo antico.

Gli impegni con Vogue

Il 22 settembre Milano ospiterà Vogue World 2026, manifestazione che arriva per la prima volta in Italia e che avrà come scenario la Galleria Vittorio Emanuele II.

L’evento inaugurerà di fatto la settimana milanese della moda con una celebrazione dedicata al Made in Italy, all’artigianato e alla creatività.

Gli impegni sopraggiunti per Michielin si inseriscono proprio in questo calendario. La soluzione individuata è stata quindi quella di anticipare la presenza a Rende senza rinunciare allo spettacolo già annunciato.

Parte anche la Milano Fashion Week

Martedì 22 settembre prenderà inoltre il via la Milano Fashion Week primavera-estate 2027, che proseguirà fino al 28 settembre.