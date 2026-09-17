La strada è stata chiusa tra i chilometri 85 e 86. Traffico deviato sulla viabilità locale, sul posto 118, Forze dell’ordine e Anas

È di una persona morta e quattro feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi, 17 settembre, lungo la strada statale 106 “Jonica”, nel territorio comunale di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria.

Il sinistro ha coinvolto due veicoli e ha reso necessaria la chiusura dell’arteria in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 85 e il chilometro 86.

L’incidente tra due veicoli

Le informazioni disponibili sono state diffuse dall’Anas. Non sono ancora note la dinamica dell’incidente, l’identità della vittima e le condizioni delle quattro persone rimaste ferite.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le Forze dell’ordine e le squadre dell’Anas. I feriti sono stati affidati al personale sanitario per le cure e gli accertamenti del caso.

Le Forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi necessari a ricostruire le fasi dell’incidente e ad accertarne le cause.

Statale 106 chiusa a Bovalino

A causa del sinistro, la Statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico tra i chilometri 85 e 86. La circolazione viene deviata sulle strade locali, seguendo le indicazioni predisposte sul posto.

Il personale Anas è impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino delle normali condizioni di circolazione. La riapertura avverrà dopo il completamento dei soccorsi, dei rilievi e della messa in sicurezza della carreggiata.