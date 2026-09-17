Sarà ufficializzata a margine della giunta regionale in calendario nel pomeriggio di oggi 17 settembre, la nomina di Angelo Vittorio Sestito a direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Subentrerà al commissario straordinario Vitaliano De Salazar che aveva preso in mano le redini dell’ente nello scorso mese di gennaio. Cinquantotto anni, già dirigente nei ruoli del Dipartimento Tutela della Salute, in passato aveva già ricoperto a Cosenza, presso l’Azienda ospedaliera, l’incarico di direttore amministrativo.

Medesime funzioni ha esercitato all’Asp di Vibo Valentia prima di esserne nominato commissario ad aprile, al termine della fase di gestione della triade formata da Gianfranco Tomao, Gianluca Orlando e Gandolfo Miserendino, che hanno guidato l’azienda vibonese dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose deliberato dal Consiglio dei Ministro nella seduta del 27 settembre 2024, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

La nomina di Sestito, abbondantemente anticipata dal nostro network, giunge a pochi giorni dall’apertura dei nuovi servizi territoriali inseriti in case ed ospedali di comunità, realizzati con i fondi del Pnrr, e rientra nell’ambito di un più ampio riordino della sanità calabrese che coinvolge anche l’Asp di Catanzaro.