Il fenomeno dell’urban italiano sceglie Santa Maria del Cedro per il Summer Festival Tour 2026. Dopo il debutto al n.1 in tutte le classifiche, atteso un live che richiamerà migliaia di fan
Sarà Santa Maria del Cedro a ospitare l’unica data calabrese del nuovo tour estivo di Geolier, il rapper che nell’ultimo anno ha polverizzato ogni record dell’urban italiano. L’appuntamento è fissato per il 23 agosto 2026 all’Arena dei Cedri, dove è atteso un pubblico vastissimo proveniente da tutta la regione e dalle aree limitrofe della costa tirrenica.
L’evento, organizzato da Dedo Eventi di Alfredo De Luca e Ticket Service Calabria, arriva nel momento di massima ascesa del giovane artista partenopeo. Il suo nuovo album “Tutto è possibile”, uscito da pochi giorni, ha debuttato direttamente alla numero uno sia nella classifica FIMI/Nielsen Italia, sia nelle chart dei formati fisici, conquistando in una sola settimana la certificazione Oro. Parallelamente, Geolier ha realizzato un risultato rarissimo: il monopolio dell’intera Top 10 dei singoli, a conferma di una popolarità trasversale che sfonda anche oltre la scena rap.
Con 91 dischi di platino, 42 dischi d’oro, oltre 1,5 miliardi di stream e quasi 500 milioni di visualizzazioni YouTube, Geolier è oggi uno degli artisti più influenti dello scenario musicale nazionale. Un fenomeno generazionale che ha saputo mantenere un radicamento forte nella propria identità culturale, superando al tempo stesso limiti geografici e linguistici.
Il live di Santa Maria del Cedro si preannuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate calabrese 2026, non solo dal punto di vista musicale ma anche turistico: l’Arena dei Cedri si prepara a diventare un epicentro di presenze, con un indotto significativo per l’intera Riviera dei Cedri.
Le prevendite saranno disponibili sulle piattaforme ufficiali nelle prossime settimane. L’organizzazione raccomanda di acquistare i biglietti solo dai canali autorizzati.