Un appuntamento da segnare sul calendario per gli appassionati cinefili: domani, giovedì 10 aprile, alle ore 20:15, il Cinema Citrigno di Cosenza ospiterà la proiezione de “Il Vangelo di Giuda”, il nuovo film di Giulio Base, con la presenza in sala del regista.

Uscito nelle sale italiane all’inizio della primavera dopo l’anteprima al Festival di Locarno, il film si presenta come un’opera controcorrente, che rilegge uno dei racconti più noti della tradizione cristiana da una prospettiva radicalmente diversa. Al centro della narrazione c’è infatti Giuda Iscariota, non più semplice traditore, ma figura complessa e tragica, raccontata come parte necessaria del disegno divino. Il film si apre simbolicamente con la morte parallela di Gesù e Giuda, due destini speculari che si compiono nello stesso momento, e si sviluppa come una lunga confessione, un viaggio interiore che prova a restituire profondità e ambiguità a uno dei personaggi più controversi della storia.

Giulio Base costruisce così un racconto che si muove tra riflessione teologica e indagine sull’animo umano, mettendo in discussione la visione tradizionale del tradimento e interrogando il rapporto tra libero arbitrio e destino.

Il film, della durata di 93 minuti, è una coproduzione internazionale tra Italia e Polonia, con un cast di respiro internazionale che include, tra gli altri, Rupert Everett, Paz Vega, John Savage e Abel Ferrara.

Particolarmente significativo è anche il legame con il territorio: gran parte delle riprese è stata realizzata in Calabria, tra la Sila, il Castello Svevo di Cosenza, l’Abbazia del Patire e diversi borghi storici, contribuendo a trasformare i paesaggi calabresi in una Galilea aspra e simbolica.

Un elemento stilistico distintivo è la scelta di una narrazione fortemente visiva, che riduce i dialoghi e affida alla voce e alle immagini il compito di costruire un racconto quasi liturgico, capace di immergere lo spettatore in una dimensione sospesa tra sacro e umano. I biglietti sono disponibili online sul sito www.cosenzacinema.it.