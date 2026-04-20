Il Sindaco Franz Caruso augura un buon viatico ai partecipanti Una sfida tra sabbia, storia e passione. Il Vespa Club Città di Cosenza è pronto a salpare per il “Vespa Raid di Tunisia”, l’evento internazionale organizzato dal Vespa Club Reggio Calabria. L’iniziativa vedrà la partecipazione di 100 vespisti da 5 nazioni, pronti a percorrere oltre 1.500 km in terra africana. A rappresentare con orgoglio i colori bruzi saranno tre piloti d’eccezione: Nicolò Sorrentino, Nadia Longo e Ciccio Dodaro che porteranno la bandiera cosentina tra le dune del deserto. La spedizione partirà il 24 aprile da Cosenza alla volta di Palermo. Il raid vero e proprio inizierà il 25 aprile, alle ore 12,30, con l’imbarco verso Tunisi da dove prenderà il via un itinerario mozzafiato che toccherà i luoghi più iconici della Tunisia.

La spedizione dei vespisti cosentini viene salutata con i migliori auspici dal Sindaco Franz Caruso che in una dichiarazione ha augurato un buon viatico ai rappresentanti della città all’iniziativa internazionale. “Mi fa molto piacere – ha sottolineato Franz Caruso – che i tre vespisti che rappresenteranno la nostra città in Tunisia, a cominciare da Nicolò Sorrentino, Presidente del Vespa Club di Cosenza, possano diventare protagonisti di una importante manifestazione di livello internazionale, dando continuità alla loro passione e al mito della Vespa che proprio quest’anno compie gli 80 anni di vita.

Era il 23 aprile del 1946, infatti – ha precisato ancora Franz Caruso – quando fu depositato il brevetto della Vespa. Siamo particolarmente lieti del fatto che manifestazioni come il “Vespa raid” di Tunisia possano rappresentare un utile contesto di promozione, attraverso la partecipazione dei nostri piloti, della città capoluogo, della nostra vasta provincia e dell’intera Calabria. Sono certo che i vespisti cosentini, animati da una grande passione, sapranno trovare il modo di distinguersi durante la loro spedizione internazionale”. Il calendario del “Vespa raid” di Tunisi prevede, nelle giornate del 26 e 27 aprile, l’attraversamento verso il Sahara, passando per le oasi di montagna di Tamerza, Chebika e le spettacolari gole di Mides, fino a raggiungere Tozeur.

Il 28 e 29 aprile la spedizione proseguirà con la traversata del lago salato Chott el Jerid per arrivare a Douz, la “Porta del Deserto”, e l’emozionante notte tra le dune rosse dell’oasi di Qasr Ghilane. Seguiranno, il 30 aprile e 1° Maggio, la visita agli insediamenti berberi di Matmata e la risalita della costa verso Sousse, con tappa alla maestosa moschea di El Jem e a Mahdia, la città delle due lune. Il 2 e il 3 maggio il viaggio dei vespisti proseguirà con la visita alla Medina di Sousse (Patrimonio UNESCO) e rientro verso il porto di Tunisi per il ritorno in Italia.

Per i piloti del Vespa Club Città di Cosenza non si tratterà solo di una prova tecnica a bordo dei loro mezzi d'epoca, ma di un’esperienza di condivisione internazionale. Il raid si concluderà ufficialmente il 3 maggio con l’arrivo al porto di Palermo, portando nel cuore il fascino di un'Africa vissuta a ritmo di Vespa. “Portare la nostra bandiera in un raid così complesso e affascinante – hanno sottolineato i membri dell’equipaggio cosentino Sorrentino, Longo e Dodaro, è una sfida che accettiamo con entusiasmo, anche perché a noi tocca rappresentare, con orgoglio, una città e una comunità di appassionati che crede profondamente nei valori del vespismo: libertà, amicizia e scoperta”.