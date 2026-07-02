La manifestazione tratterà il tema della violenza di genere. Sono in programma un convegno e la mostra "Com'eri vestita?", progetto di Libere Sinergie APS patrocinato da Amnesty International Italia, allestita dal 2 al 5 luglio presso il DAC e curata, per l'edizione diamantese, dallo sportello antiviolenza "La Ginestra"

Presentata ufficialmente la XVI edizione del Mediterraneo Festival Corto, la rassegna dedicata al cinema breve che dal 1° al 5 luglio animerà Diamante con un ricco calendario di appuntamenti, confermandosi come uno degli eventi culturali di riferimento del territorio e un importante momento di riflessione su temi di forte rilevanza sociale.

La conferenza stampa

Ad aprire la conferenza stampa sono stati i saluti istituzionali del vicesindaco di Diamante, Simone Sollazzo, che ha sottolineato il valore del Festival per aver saputo rendere accessibile al grande pubblico un linguaggio cinematografico spesso considerato di nicchia come quello del cortometraggio.

Il presidente del CineCircolo Maurizio Grande, Ciriaco Astorino, ha espresso soddisfazione per la costante crescita della manifestazione, evidenziando come il Festival sia riuscito, anno dopo anno, a consolidare la propria identità e ad ampliare il coinvolgimento del pubblico e degli operatori del settore.

La sinergia con le pro loco

Al tavolo dei relatori è intervenuto anche Salvatore Licursi, presidente del Consorzio Pro Loco Riviera dei Cedri, che ha ribadito il sostegno delle Pro Loco agli eventi capaci di promuovere il territorio attraverso iniziative di qualità, riconoscendo al Mediterraneo Festival Corto il merito di essersi rinnovato e migliorato costantemente nel corso delle sue sedici edizioni.

Spazio anche all’arte

Spazio anche alla moda con l'intervento del fashion designer Claudio Greco, legato da un rapporto speciale con Diamante, città nella quale organizzò la sua prima sfilata. Per l'occasione sono stati presentati alcuni abiti ispirati alla Settima Arte che saranno protagonisti della sfilata in programma sabato 4 luglio sul lungomare cittadino. Tra le creazioni figurano un abito già esposto per un mese alla Pinacoteca di Milano e un modello dedicato a Brigitte Bardot, presentato in anteprima nazionale e destinato a una successiva esposizione a Matera.

Spot contro la violenza di genere

Da tre anni il Festival collabora con la Scuola di Cinema di Napoli diretta da Roberta e Laura Inarta. Dopo aver realizzato gli spot promozionali dedicati a Scalea e Diamante, gli allievi presenteranno quest'anno uno spot contro la violenza di genere, tema centrale dell'edizione 2026, che sarà proiettato durante la serata conclusiva di domenica 5 luglio.

La mostra

L'impegno sul fronte della sensibilizzazione sarà ulteriormente rafforzato dal convegno in programma sabato 4 luglio nella Sala Consiliare e dalla mostra "Com'eri vestita?", progetto di Libere Sinergie APS patrocinato da Amnesty International Italia, allestita dal 2 al 5 luglio presso il DAC e curata, per l'edizione diamantese, dallo sportello antiviolenza "La Ginestra". Nel corso della conferenza stampa, la presidente Teresa Sposato ha ricordato come la violenza di genere debba essere affrontata quotidianamente e non soltanto nelle ricorrenze dedicate, evidenziando il valore di inserirne il dibattito anche all'interno di una manifestazione estiva.

Il media partner

A confermare il sostegno mediatico alla manifestazione è stato anche Antonio Bartalotta, direttore della testata Matchnews, media partner del Festival e promotrice da dieci anni del Premio Stampa.

Il programma

Il direttore artistico Francesco Presta ha quindi illustrato il programma della sedicesima edizione.

Il Festival prenderà ufficialmente il via mercoledì 1° luglio con il concerto-spettacolo di Dora Lee Marchi, protagonista del format "E se ti dicessi che...", uno storytelling musicale dedicato alle storie che si celano dietro celebri brani italiani e internazionali.

La cantante tornerà sul palco anche nella serata inaugurale di giovedì 2 luglio, proponendo l'inedito "Nata per essere amata (Senza Fiato)", dedicato a Lidia Peschechera, vittima di femminicidio nel 2021.

La prima serata del Mediterraneo Festival Corto sarà condotta dal giornalista Ugo Floro e vedrà la partecipazione del testimonial Giorgio Colangeli, dell'ospite d'onore Pietro De Silva e degli attori Emanuele Vezzoli e Annalisa Insardà.

Nel corso della serata saranno assegnati i riconoscimenti dedicati agli Spot Sociali, ai Docufilm, al cortometraggio vincitore del Premio Stampa Matchnews e sarà annunciata la Menzione Straordinaria, il cui premio verrà consegnato durante il Galà di Solidarietà "Enza Minervino" in programma nel prossimo mese di dicembre.