L’estrosa ala del Napoli allenato quest’anno da Massimiliano Allegri ha sfruttato qualche giorno libero per stare in famiglia e godersi la costa calabrese

Weekend di mare e relax per Matteo Politano, che ha scelto Torremezzo di Falconara Albanese per trascorrere qualche giorno di disconnessione insieme ai familiari più stretti. L'ala del Napoli, allenato da Massimiliano Allegri, si è concessa una pausa prima della settimana che accompagnerà gli azzurri verso l'inizio del campionato.

Il mare, in questi giorni particolarmente bello, ha fatto da cornice ideale alle giornate calabresi dell'estroso fantasista, lontano per qualche ora dagli impegni calcistici e dalla preparazione estiva.

A raccontare il weekend sui social è stato il fratello Andrea Politano, che ha pubblicato su Instagram diversi scatti. In uno dei momenti più curiosi, Matteo si mostra con grande semplicità mentre si carica di ombrelloni e sedie sulla vasta spiaggia pubblica. In un altro, invece, viene immortalato durante una partita a bocce, in un'atmosfera decisamente familiare e spensierata.

Piccoli momenti di quotidianità e relax, dunque, per Politano, pronto a ricaricare le batterie prima di tornare a concentrarsi sul Napoli e sull'avvio della nuova stagione.