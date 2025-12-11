Appuntamento in località Santa Rita il 26 e 27 dicembre a partire dalle ore 17. I visitatori vivranno un’esperienza immersiva tra i mestieri dell’antica Betlemme, e potranno gustare i cibi di una volta

Torna l’appuntamento con il presepe vivente di località Santa Rita a Montalto Uffugo, organizzato dalla Parrocchia Immacolata Concezione. La sacra rappresentazione è in programma nei giorni 26 e 27 dicembre a partire dalle ore 17. «Lasciatevi trasportare in un'altra epoca, venite a scoprire la semplicità e la bellezza della natività – questo l’invito degli organizzatori – un evento che unisce la comunità per celebrare insieme lo spirito del Natale.

Più di una semplice rappresentazione: un invito a riscoprire i valori di fraternità e di pace nel cuore. Il presepe, ci ricorda la bellezza della semplicità, della condivisione e della solidarietà. In queste due serate potrete passeggiare lungo le sue vie suggestive e immergervi in un'atmosfera senza tempo riscoprendo svariati mestieri dell’antica Betlemme, degustando i cibi e sapori di una volta, il tutto allietato dalle dolci melodie delle zampogne. Vi aspettiamo numerosi».