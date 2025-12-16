Sabato 20 dicembre Corso Mazzini e Piazza Bilotti diventano il centro della festa con eventi, negozi aperti e DJ set

Cosenza continua a respirare l’atmosfera del Natale con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolge l’intero tessuto urbano. Tra luminarie, stelle natalizie, l’accensione dell’Albero in piazza Ortale ed eventi musicali e tradizionali, la città si sta confermando un polo di attrazione capace di richiamare visitatori e animare le sue strade. Tra gli eventi più attesi spicca la “Notte Bianca – Note di Natale”, in programma sabato 20 dicembre, promossa dal Comune di Cosenza in collaborazione con Too Much Creative.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 21 e interesserà Corso Mazzini e Piazza Bilotti, che per una sera diventeranno il cuore pulsante dello shopping natalizio e dell’intrattenimento cittadino. Le attività commerciali resteranno aperte fino a mezzanotte, accompagnate da un ricco programma di animazione pensato per coinvolgere cittadini e visitatori.

A sottolineare il valore dell’evento è il sindaco Franz Caruso: «Abbiamo esaltato il clima natalizio nell’intero territorio urbano, non solo con le luminarie e le installazioni simboliche, ma anche attraverso musica e iniziative tradizionali capaci di rallegrare i cosentini e attrarre numerosi visitatori in città».

Protagonista musicale della serata sarà il live DJ set “Vanilla On Tour”, che accompagnerà il pubblico in una notte di festa tra suoni, luci e animazione, rendendo ancora più coinvolgente l’esperienza dello shopping serale lungo il principale corso cittadino.

Ma la Notte Bianca non è soltanto intrattenimento. «La Notte Bianca – prosegue Franz Caruso – non è soltanto un evento di intrattenimento, ma rappresenta anche un’importante occasione di rigenerazione urbana e di rilancio dell’economia locale. Commercio, cultura, arte e tradizioni si integrano in un’esperienza condivisa che rafforza il legame tra comunità e territorio».

Un messaggio che guarda anche al futuro della città, puntando su eventi capaci di coniugare vivacità sociale e sostegno alle attività economiche. «La valorizzazione del commercio locale è una leva strategica per lo sviluppo economico e sociale della città. Iniziative come la Notte Bianca si confermano strumenti efficaci per sostenere le attività commerciali, animare gli spazi pubblici e incentivare la partecipazione dei cittadini», conclude il sindaco, rivolgendosi direttamente ai cosentini: «Invito tutti a vivere pienamente la città, tra vetrine illuminate, musica dal vivo e la magia del Natale».