Al Teatro Auditorium Unical due appuntamenti uniscono scena e solidarietà: il Rende Teatro Festival sostiene la ricerca e i pazienti oncologici
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Prosegue con un calendario sempre più ricco la settima edizione del Rende Teatro Festival, rassegna ospitata al Teatro Auditorium Unical che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più solidi del territorio.
Il mese di aprile segna una svolta significativa nel programma, con due serate speciali che intrecciano il linguaggio del teatro a una finalità concreta: la solidarietà. Una parte consistente dell’incasso sarà infatti destinata alla Fondazione Radioterapia Oncologica, impegnata da oltre trent’anni nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e nella promozione della ricerca scientifica.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle ore 21 con “El Futbol”, in scena Ettore Bassi insieme a Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo, per la regia di Francesco Branchetti. Il secondo è in programma martedì 21 aprile, sempre alle 21, con “Io, Shakespeare e Pirandello”, interpretato da Giorgio Pasotti.
Due spettacoli diversi per linguaggio e impostazione, ma uniti da un obiettivo comune: sostenere concretamente l’attività della Fondazione, contribuendo al miglioramento dei servizi nei reparti di radioterapia e al finanziamento di progetti che mettono al centro la persona e il suo percorso di cura.
A rafforzare il carattere inclusivo dell’iniziativa anche la riduzione del 50% sul prezzo dei biglietti per donne e studenti, scelta che punta ad ampliare la partecipazione e a rendere il teatro sempre più accessibile.
I biglietti sono disponibili online sui siti www.alfredodeluca.it e www.ticketone.it.