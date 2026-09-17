Un bagno di folla ha inaugurato la 61ª edizione del Settembre Rendese, con Francesco Renga protagonista di una delle serate più attese del festival più longevo della Calabria. Circa 18.000 persone hanno affollato Via Rossini per assistere al concerto del cantautore, tra i nomi di punta della programmazione itinerante 2026 della Città di Rende.

Per oltre due ore, Renga ha tenuto il pubblico con sé, alternando energia, emozione e i grandi successi che hanno accompagnato la sua lunga carriera. Una grande festa collettiva che ha trasformato Via Rossini in un enorme palcoscenico a cielo aperto, con migliaia di persone che hanno cantato insieme all’artista sulle note di alcuni dei suoi brani più celebri, da “Angelo” a “Raccontami”, passando per “La tua bellezza”, “Meravigliosa (la Luna)”, “Ci sarai” e “Vivendo adesso”.

Un pubblico numerosissimo ha seguito il live sin dalle prime battute, facendo registrare una presenza straordinaria anche nelle attività commerciali della zona, letteralmente prese d’assalto durante la serata. La stima di circa 18.000 presenze sul contado principale di Rende conferma la portata dell’evento e la capacità del Settembre Rendese di richiamare pubblico dall’intero territorio.

Prima dell’inizio dello spettacolo, Francesco Renga ha ricevuto il riconoscimento della 61ª edizione del Settembre Rendese. A consegnarlo sono stati il Sindaco di Rende Sandro Principe, il direttore artistico Alfredo De Luca, il Vice Sindaco Fabio Liparoti e l’Assessore Veronica Stellato, in rappresentanza dell’intera Amministrazione comunale.

Un momento simbolico che ha dato ufficialmente il via a una nuova edizione del Settembre Rendese, rinnovando una tradizione che da oltre sessant’anni accompagna la vita culturale e musicale della città.

La programmazione itinerante del Settembre Rendese 2026 prosegue ora con un nuovo appuntamento in musica. Il 18 settembre, in Piazza Matteotti, sarà protagonista l’Orchestra Sinfonica Brutia con “Disco Gold Edition”, diretta dal Maestro Perri.

Grande attesa anche per il successivo appuntamento del 22 settembre, quando il Borgo Antico di Rende ospiterà il concerto di Francesca Michielin, altra protagonista di una 61ª edizione che continua a portare la grande musica nei luoghi più rappresentativi della città.