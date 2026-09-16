Rivenuti all’interno del locale cocaina, hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente

La Squadra Mobile della Questura di Cosenza e il Commissariato di P.S. di Diamante, hanno arrestato in flagranza di reato in materia di stupefacenti, due persone, al termine di un controllo all’interno di un noto ristorante nel centro di Diamante, per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, durante una perquisizione personale e dell’abitazione, gli agenti di Polizia hanno scoperto la sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 4 grammi e sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 5,2 grammi.

Rinvenuti inoltre un bilancino di precisione perfettamente funzionante ed un coltello serramanico, intrisi di sostanza stupefacente e denaro contante per la somma totale di 980,00 euro, tutto materiale riconducibile ad un’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti.

Inoltre, veniva rinvenuta una pistola revolver lanciarazzi, munita di tromboncino, detenuta senza le prescritte autorizzazioni di polizia. All’esito dell’attività in parola, il P.M. di turno della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, sottoponeva gli arrestati alla misura precautelare degli arresti domiciliari, presso l’indirizzo di residenza degli stessi, in attesa dell’instaurando rito giudiziario.