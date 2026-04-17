«18 aprile 2026: una data, una comunità, un orgoglio Santa Sofia d'Epiro inaugura il museo civico e dell'arte contadina Quanto vivremo nei prossimi giorni può essere riassunto così, perché il museo civico e dell'arte contadina è stato sin da subito recepito dalla nostra popolazione come un punto di forza e un orgoglio condiviso.

La curiosità è tanta così come l'attenzione che sin da subito è stata percepita, ce ne siamo accorti quando abbiamo svelato questa felice intenzione alla popolazione nonché negli ultimi giorni, dove respiriamo un'attesa condivisa e propositiva. Proprio con questo spirito l'inaugurazione del prossimo sabato sarà un modo intanto per rendere merito a quanti, nel corso degli anni, hanno investito nel comparto agricolo.

Così come sarà il giusto riconoscimento per il compianto Mario Giuseppe Miracco, figlio della nostra terra, uomo dai sani valori e fiero agricoltore: il valore della donazione è straordinario, da par nostro l'intitolazione e la donazione di una targa riconoscimento è più che doveroso. Sarà una giornata di festa, di passione, di riscoperta delle proprie origini, ma anche di sviluppo e rilancio. Perché Santa Sofia d'Epiro è tutto ciò: un paese che ha radici importanti provenienti dal passato, un presente fiducioso e un futuro solido, grazie a una grande base».