Una Piazza Aldo Moro gremita, applausi a scena aperta e uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine. Domenica 28 giugno l'Asd Alma Dance ha chiuso l'anno accademico con "AlmaLand – Una notte al Luna Park", un evento che ha trasformato il tradizionale saggio di fine anno in una grande produzione artistica all'insegna della danza, della musica e della valorizzazione del territorio.

Le coreografie

Lo spettacolo, ideato e diretto da Alessio Anastasio e Martina Orassi, ha visto alternarsi sul palco allievi di tutte le età e livelli, protagonisti di coreografie curate nei minimi dettagli che hanno raccontato il percorso formativo svolto durante l'anno nei diversi corsi della scuola. Dall'avviamento alla danza alla moderna, passando per synchro latin, solo latin, heels dance e danze di coppia, ogni esibizione ha messo in evidenza tecnica, passione, impegno ed espressività.

Attiva dal 2008, l'ASD Alma Dance continua a distinguersi anche nelle competizioni regionali, nazionali e internazionali grazie ai risultati ottenuti dai propri atleti, confermandosi una realtà di riferimento nel panorama della danza.

Il luna park immaginario

La prima parte dello spettacolo ha trasportato il pubblico all'interno dell'immaginario luna park di "AlmaLand", con scenografie e coreografie ispirate alla Casa degli Spettri, alle Marionette, ai Pagliacci, agli Illusionisti, alle Cartomanti, ai Palloncini, ai Trampolieri, alle Caramelle, al Carosello e alla Casa degli Specchi, in un susseguirsi di emozioni che ha conquistato gli spettatori.

Scalea ha dato il via alla stagione degli spettacoli con lo spettacolo "Almaland - Una notte al luna park".

I conduttori

Tra i momenti più attesi della serata l'ingresso di Garrison Rochelle, accolto da un caloroso applauso. Al suo fianco, come da tradizione, la storica presentatrice della manifestazione Imma Orassi, con la quale ha condotto la seconda parte dello spettacolo accompagnando il pubblico in un suggestivo viaggio tra i borghi dell'Alto Tirreno Cosentino e della vicina Basilicata.

La promozione turistica

Attraverso le immagini proiettate sul ledwall, ogni esibizione è stata dedicata a una località del territorio, con Scalea protagonista del gran finale. Una scelta che ha saputo coniugare danza e promozione territoriale, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di significato oltre che di qualità artistica.

L’allievo di Amici

Grande apprezzamento anche per l'esibizione di Antonio Stillante, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione al talent show "Amici", che ha conquistato gli spettatori con una performance intensa e coinvolgente.

Sul palco si sono alternati anche i trainer della scuola e gli atleti del settore agonistico, molti dei quali protagonisti nei principali circuiti nazionali e internazionali, confermando l'elevato livello tecnico raggiunto dall'ASD Alma Dance.

Il gran finale

Il gran finale ha riunito tutti gli allievi in una coinvolgente coreografia corale che ha preceduto i ringraziamenti dei direttori Alessio Anastasio e Martina Orassi, rivolti agli insegnanti, ai trainer, allo staff, alle famiglie, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

«"AlmaLand" nasce dal desiderio di regalare al pubblico un'esperienza che andasse oltre il tradizionale saggio di fine anno – dichiarano Alessio Anastasio e Martina Orassi –. Ogni coreografia è il risultato di mesi di lavoro, sacrificio e crescita. L'entusiasmo del pubblico e gli applausi ricevuti rappresentano la soddisfazione più grande per i nostri allievi e per tutto il team che ogni giorno lavora con passione. Ringraziamo le famiglie per la fiducia, gli insegnanti, i trainer, il nostro staff, gli sponsor e tutti coloro che hanno condiviso con noi questa splendida serata. Continueremo a investire nella formazione e nella qualità, con l'obiettivo di offrire ai nostri ragazzi opportunità di crescita umana e artistica sempre più importanti.»

Grande impatto emotivo

Con "AlmaLand – Una notte al Luna Park", l'ASD Alma Dance conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare il saggio conclusivo dell'anno in un evento di grande impatto emotivo e artistico, capace di valorizzare il talento dei propri allievi e di promuovere il territorio attraverso il linguaggio universale della danza.