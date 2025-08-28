La sessantesima edizione del Settembre Rendese, è ormai vicinissima ai nastri di partenza. Tra i nomi di spicco della kermesse sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca, quello di Pablo Reyes, chitarrista, compositore e co-fondatore dei leggendari Gipsy Kings, che si esibirà nel centro storico di Rende in una serata-evento che sarà un omaggio a Domenico Modugno, Noemi (17 settembre), che porterà sul palco il suo apprezzatissimo “Nostalgia Summer Tour”, e i Coma Cose (27 settembre).

Bianca Atzei e Federico Moccia: danza, emozioni e riflessioni

Il 21 settembre il Settembre Rendese farà tappa in Piazza Europa, una location inedita per il festival. Protagonista sarà Bianca Atzei, che presenterà uno spettacolo speciale di musica e danza accompagnata dal corpo di ballo Art Show Dance del coreografo Giuseppe Ferraro.

Nel pomeriggio, la stessa Piazza Europa ospiterà Federico Moccia, celebre scrittore e sceneggiatore, che porterà in scena lo spettacolo “Orgoglio, bullismo, amore”, un incontro pensato per coinvolgere studenti e ragazzi su temi delicati e attuali come inclusione, rispetto e rapporti affettivi in linea con la volontà della nuova giunta Principe di puntare non solo su eventi musicali ma anche culturali.

Il 24 settembre l’energia salirà alle stelle con La Notte degli Artisti a Parco Giorcelli, a Quattromiglia. Una serata dedicata ai più giovani, con dj set e una line-up di talenti locali e ospiti speciali, in un mix di musica, creatività e condivisione.