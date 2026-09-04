Il festival si svolgerà il 5 e 6 settembre con oltre 17 partner. Sabato alle 18 la presentazione ufficiale all’Hotel Camigliatello
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Camigliatello Silano ospiterà il 5 e 6 settembre 2026 la prima edizione di “Sila Felix”, nuovo festival esperienziale dedicato al turismo enogastronomico dell’altopiano silano.
La manifestazione sarà presentata ufficialmente sabato 5 settembre, alle ore 18, durante una conferenza stampa organizzata presso l’Hotel Camigliatello, in via Federici 41.
Il programma sarà illustrato durante la presentazione
Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma completo delle due giornate e le attività previste nella prima edizione.
I promotori presenteranno inoltre la rete costituita da oltre 17 partner, comprendente istituzioni, enti di tutela e operatori del territorio coinvolti nella realizzazione del progetto. I nomi dei soggetti aderenti non sono indicati nella nota di convocazione.
Durante la conferenza stampa sarà approfondita anche la visione pluriennale legata alla manifestazione, pensata per valorizzare il turismo enogastronomico e le realtà produttive dell’altopiano silano.
Ulteriori dettagli sugli appuntamenti, sugli ospiti e sulle modalità di partecipazione saranno quindi comunicati durante la presentazione del 5 settembre.