Famiglie e generazioni diverse unite dalle celebri sigle dei cartoni animati. Il sindaco De Marco: «Vedere così tanta gente è stata una grande emozione»

Una spiaggia gremita, famiglie, bambini, ragazzi e adulti accomunati dalla stessa atmosfera di festa. La prima edizione del Villapiana Cartoon Festival, andata in scena il 6 agosto sulla Spiaggia Bandiera Blu di Villapiana Lido, ha registrato una partecipazione di pubblico definita straordinaria, confermandosi tra gli appuntamenti di punta della programmazione estiva “Destinazione Villapiana 2026”.

Pensato soprattutto per bambini e famiglie, l’evento è riuscito a coinvolgere più generazioni, trasformando fin dal pomeriggio il lungomare e la spiaggia in uno spazio dedicato al divertimento e alla fantasia. Animazione, cosplay, mascotte, giochi, spettacoli e attività hanno accompagnato la giornata, culminata con il concerto di Cristina D’Avena.

La presenza dell’artista ha rappresentato il momento centrale della manifestazione, richiamando un pubblico numeroso e facendo cantare insieme adulti e bambini sulle note delle sigle che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani.

De Marco: «La Villapiana che vogliamo»

«Ieri abbiamo visto la Villapiana che vogliamo: viva, accogliente, piena di famiglie e capace di creare occasioni di incontro e condivisione. Vedere così tante persone partecipare alla prima edizione del Cartoon Festival è stata una grande emozione», dichiara il sindaco Mariolina De Marco.

La prima cittadina sottolinea anche il valore della presenza di Cristina D’Avena, non soltanto per il richiamo dello spettacolo, ma per la capacità della sua musica di mettere in relazione generazioni diverse.

«Cristina D’Avena è una grande artista, ma ciò che mi ha colpito maggiormente incontrandola è stata la sua straordinaria carica umana e la sua sensibilità. Con la sua musica riesce a far emergere quel “fanciullino” che ciascuno di noi conserva dentro di sé. E ieri sera, guardando bambini, genitori e intere famiglie cantare insieme, abbiamo avuto la dimostrazione di quanto la musica possa unire generazioni diverse».

L’organizzazione e il lavoro dell’Amministrazione

Il risultato della manifestazione, sottolinea il Comune, è frutto di un lavoro condiviso che ha coinvolto l’intera Amministrazione comunale, con un particolare impegno dell’assessore Giuseppe Tiripicchio e dei consiglieri Lorenza Pastore e Gabriele Pittelli, impegnati nell’organizzazione degli appuntamenti della programmazione estiva.

«A loro va il mio ringraziamento – prosegue il sindaco – per il lavoro, la presenza e l’impegno con cui stanno contribuendo alla realizzazione del nostro calendario. Dietro una manifestazione di queste dimensioni ci sono settimane di organizzazione, responsabilità e collaborazione. Il risultato più bello è vedere il territorio rispondere con una partecipazione così importante».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai volontari dell’Asd Villapiana e ai Bikers di Villapiana, che hanno collaborato all’organizzazione e al servizio d’ordine, insieme a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

L’obiettivo: trasformare il festival in un appuntamento fisso

Il Villapiana Cartoon Festival nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento riconoscibile dell’estate villapianese. L’obiettivo, infatti, va oltre il semplice intrattenimento: la manifestazione punta a creare socialità, offrire alle famiglie una giornata da vivere insieme e rafforzare la capacità attrattiva del territorio.

«Quella di ieri non è stata semplicemente una serata di spettacolo. È stata una festa della comunità. Vedere Villapiana così piena, vedere la gioia dei più piccoli e allo stesso tempo gli adulti tornare bambini cantando insieme a Cristina D’Avena è un’immagine che porteremo con noi. Questa prima edizione ci consegna entusiasmo e ci incoraggia a continuare a investire in iniziative capaci di far vivere Villapiana e di renderla sempre più attrattiva».

Il sindaco ha quindi rivolto il ringraziamento principale al pubblico, dai cittadini alle famiglie, fino a quanti hanno raggiunto Villapiana dai territori vicini.

«Grazie alle tantissime persone che hanno scelto Villapiana. Grazie ai nostri cittadini, alle famiglie e a quanti sono arrivati anche dai territori vicini per condividere con noi questa giornata. Il successo più grande non è soltanto quello che vediamo nelle immagini di una spiaggia gremita: è sapere di aver regalato a tante persone un ricordo felice della nostra città.

La prima edizione del Villapiana Cartoon Festival si chiude con un grande successo. E questo è soltanto l’inizio.