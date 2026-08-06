Azienda Zero avvia la procedura regionale: contratti a tempo pieno e indeterminato. Domande esclusivamente attraverso il portale InPA

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Diciotto nuovi posti da infermiere pediatrico nel Servizio sanitario regionale calabrese, tre dei quali destinati all’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Azienda Zero ha indetto un concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, finalizzato ad assunzioni a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, ruolo sanitario.

La procedura è gestita in maniera unificata a livello regionale e interessa cinque aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria.

Concorso per 18 infermieri pediatrici, come sono distribuiti i posti

Il fabbisogno maggiore riguarda l’Asp di Reggio Calabria, alla quale sono destinati sei posti. Cinque sono previsti per l’Asp di Catanzaro.

Tre infermieri pediatrici saranno destinati all’Azienda Ospedaliera di Cosenza e altri tre all’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. Un posto, infine, è previsto per il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

I candidati vincitori saranno convocati seguendo l’ordine dell’unica graduatoria regionale e, sulla base della posizione raggiunta, potranno scegliere tra i posti ancora disponibili nelle diverse aziende.

Gli assunti dovranno rimanere alle dipendenze dell’azienda di destinazione per almeno cinque anni.

I requisiti per partecipare

Il bando individua tra i requisiti specifici il possesso del titolo di studio abilitante indicato dalla procedura oppure dei diplomi e titoli riconosciuti equipollenti secondo la normativa prevista. Sono disciplinati anche i casi dei titoli conseguiti all’estero e le relative procedure di riconoscimento.

L’iscrizione all’Albo professionale degli infermieri pediatrici dovrà essere posseduta al momento dell’assunzione. Chi risulta iscritto al corrispondente Albo di uno Stato dell’Unione europea o di un Paese terzo può partecipare, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo italiano prima dell’ingresso in servizio.

La procedura non prevede un limite di età, fatti salvi quelli stabiliti per il collocamento a riposo.

Domande esclusivamente attraverso InPA

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale del Reclutamento InPA.

Per accedere sarà necessario utilizzare SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS o eIDAS. Il termine scadrà alle 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando sul portale InPA.

È previsto inoltre un contributo di partecipazione di 10 euro. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla candidatura telematica.

Dopo l’invio, fino alla scadenza del bando sarà possibile annullare la domanda, modificarla e procedere con un nuovo invio.

Prova scritta e orale: come si svolgerà il concorso

La commissione avrà complessivamente a disposizione 100 punti: 40 per la valutazione dei titoli e 60 per gli esami.

La prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, riguarderà le materie connesse alle attività dell’infermiere pediatrico e gli elementi di legislazione sanitaria. Potrà comprendere quesiti a risposta sintetica o domande a risposta multipla. Per superarla sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30.

La prova orale riguarderà le stesse discipline e comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica. Anche in questo caso la soglia minima è fissata a 21/30.

Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dei quiz.

Possibile preselezione sopra le mille domande

Qualora le candidature superassero quota mille, Azienda Zero si riserva la possibilità di organizzare una prova preselettiva.

I quesiti potranno riguardare le materie previste per gli esami, cultura generale, ragionamento logico-deduttivo e situazioni operative. Il risultato della preselezione non concorrerà alla formazione del punteggio finale.

Date e sedi delle prove saranno comunicate attraverso InPA con i termini di preavviso previsti dal bando.

Il concorso è subordinato alle procedure preliminari

Il bando contiene anche una condizione importante. La procedura concorsuale sarà espletata qualora la precedente mobilità volontaria risulti deserta o abbia esito negativo, anche soltanto in parte, e subordinatamente all’esito negativo della procedura prevista in materia di personale in disponibilità.

Le assunzioni saranno inoltre subordinate alla verifica della compatibilità economica nel bilancio delle aziende destinatarie.

Una volta concluso il concorso, Azienda Zero formerà un’unica graduatoria. La stessa potrà essere utilizzata, entro il periodo di validità previsto dalla normativa, anche per eventuali ulteriori assunzioni nelle aziende del Servizio sanitario regionale.