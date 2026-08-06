La Polizia ha rinvenuto 11 grammi di hashish, 5 di marijuana, bilancini e 19.830 euro. L’indagato è stato posto ai domiciliari

Una perquisizione estesa dalla persona all’automobile e poi all’abitazione ha portato al rinvenimento di droga, materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi e 19.830 euro in contanti. È il risultato dell’operazione condotta nella serata del 5 agosto a Belvedere Marittimo dalla Polizia di Stato, conclusa con un arresto per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante nell’ambito dei controlli predisposti sull’Alto Tirreno cosentino, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Paola diretta dal procuratore Domenico Fiordalisi.

Hashish e marijuana trovati durante la perquisizione

Secondo quanto riferito dalla Polizia, nel corso degli accertamenti sono stati recuperati circa 11 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana.

Le sostanze erano suddivise, secondo gli investigatori, in dosi destinate alla cessione al dettaglio e occultate in diversi punti dell’abitazione.

Alle ricerche hanno partecipato anche le unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Paola.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato due bilancini di precisione, due coltelli sui quali sarebbero state rilevate tracce di hashish e alcune buste utilizzabili per il sottovuoto.

Sequestrati 19.830 euro in contanti

Durante la stessa attività sono stati trovati 19.830 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Secondo l’ipotesi investigativa, ancora da verificare nel successivo percorso processuale, il denaro potrebbe essere riconducibile a una precedente attività di cessione di stupefacenti.

La somma è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza.