San Marco Argentano, Roggiano, San Sosti e Altomonte annunciano l’edizione 2026 dell’evento più atteso dell’inverno: in arrivo programma e date ufficiali

La Valle dell’Esaro si prepara a riconquistare la scena con uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno calabrese. San Marco Argentano, insieme ai comuni di Roggiano Gravina, San Sosti e Altomonte, annuncia il ritorno dell’Ottava Edizione del Carnevale della Valle dell’Esaro 2026, un evento ormai diventato patrimonio identitario del territorio.

La manifestazione, cresciuta nel corso degli anni per partecipazione e qualità, si presenta anche questa volta come un’occasione collettiva di festa e riconoscimento comunitario. L’organizzazione lavora a un’edizione che promette di ampliare ancora di più il coinvolgimento di cittadini, associazioni e gruppi creativi. «Stiamo tornando» è lo slogan scelto, un segnale che richiama la voglia di ritrovare la dimensione della condivisione, dopo mesi di preparativi e una tradizione che non ha mai smesso di rinnovarsi.

Le strade dei quattro comuni si trasformeranno in un unico grande palcoscenico: sfilate di carri allegorici, maschere, musica, laboratori per bambini e performance che intrecciano la dimensione popolare con elementi di spettacolo contemporaneo. Il Carnevale della Valle dell’Esaro non è soltanto una rassegna festiva, ma un modo per rimettere al centro la ricchezza culturale dell’area, valorizzando il lavoro di artigiani, volontari, scuole e associazioni che ogni anno contribuiscono a renderlo un evento riconoscibile e unico.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date ufficiali e il programma dettagliato. L’annuncio, già accolto con grande entusiasmo, segna l’avvio di un percorso che, come da tradizione, porterà la Valle dell’Esaro a riempirsi di colori, musica e identità condivisa.