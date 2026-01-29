Colpo di scena nella squadra del Festival di Sanremo: Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata. L’annuncio è arrivato in diretta al Tg1 dal direttore artistico Carlo Conti, che ha ufficializzato la presenza dell’artista sul palco dell’Teatro Ariston in una veste inedita.

Per Achille Lauro si tratta di un ritorno a Sanremo da protagonista, ma per la prima volta con il ruolo di co-conduttore. Condividerà la conduzione della serata insieme a Carlo Conti e a Laura Pausini, arricchendo un cast già molto atteso dal pubblico.

Il legame tra l’artista e il Festival è ormai consolidato. Negli anni Achille Lauro ha lasciato un segno con esibizioni diventate virali e fortemente identitarie: in gara nel 2019 con «Rolls Royce», nel 2020 con «Me ne frego», nel 2022 con «Domenica» e nel 2025 con «Incoscienti giovani». A queste partecipazioni si aggiungono la presenza come super ospite fisso nel 2021 e come ospite speciale nel 2023, performance che hanno contribuito a rafforzare la sua immagine di artista innovativo e trasversale.

Durante il collegamento televisivo con il Tg1, lo stesso Achille Lauro ha commentato con entusiasmo il nuovo incarico: «Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione — non potevo chiedere di meglio». Parole che confermano il rapporto speciale con il palco dell’Ariston e con il pubblico del Festival.