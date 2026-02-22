Due giovani vite spezzate in un riparo di fortuna, a pochi passi dal cimitero. Ad Ascoli Piceno un uomo e una donna, entrambi trentenni, sono stati trovati morti all’interno di una tenda nel quartiere di Borgo Solestà, lungo la principale via d’accesso al camposanto civico. La tenda si trovava su un declivio che guarda verso il fiume Tronto, un’area dove, viene riferito, sostano alcune persone senza fissa dimora. A dare l’allarme è stata proprio una di queste.

I soccorsi e i primi riscontri: escluse cause violente

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, agenti della Questura e i carabinieri. I primi accertamenti del medico legale avrebbero escluso una morte violenta.

Le vittime vengono indicate come Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana e residente da tempo in città, ed Evandro Maravalli, 29 anni, di origine brasiliana.

L’ipotesi principale: esalazioni da stufetta e monossido

L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella delle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da una stufetta trovata all’interno della tenda. Nel testo si aggiunge un dettaglio che rende la scena ancora più drammatica: con loro c’era un cane, trovato vivo, che avrebbe vegliato i due corpi per diverse ore.

Nella ricostruzione viene riferito che la donna era all’ottavo mese di gravidanza e avrebbe dovuto partorire ad aprile. Il magistrato di turno e il medico legale dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ascoli hanno autorizzato la rimozione dei cadaveri, trasferiti all’obitorio dell’ospedale Mazzoni. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia, che dovrà chiarire in modo definitivo la causa della morte.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile con il supporto del reparto scientifico della Questura di Ascoli.