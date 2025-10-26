Un’auto con a bordo cinque ragazzi è precipitata nella notte da un ponte alla periferia di Tempio Pausania. La vittima è Omar Masia, 26 anni, figlio di un vigile del fuoco intervenuto nei soccorsi

Tragico incidente nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre in Sardegna, nel territorio di Tempio Pausania (provincia di Sassari).

Un’auto con a bordo cinque giovani è precipitata improvvisamente da un ponte lungo la strada Baldu–L’Agnata, alla periferia della cittadina gallurese, terminando la corsa nel letto di un torrente.

L’impatto è stato devastante: il veicolo, dopo un volo di diversi metri, si è capovolto completamente. Per Omar Masia, 26 anni, giovane elettricista originario di Calangianus, non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono riusciti a estrarlo dall’abitacolo, era già privo di vita.

Un dramma nel dramma quando, sul luogo dell’incidente, si è scoperto che la vittima era il figlio di un vigile del fuoco del distaccamento di Tempio Pausania, accorso tra i primi per tentare di prestare soccorso.

Gli altri quattro ragazzi che viaggiavano con lui — tutti tra i 24 e i 26 anni — sono stati estratti vivi e trasportati all’ospedale di Olbia con ferite di varia entità. Nessuno di loro, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio Pausania, insieme alle squadre del 118 e ai vigili del fuoco, per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Secondo una prima ricostruzione, i cinque amici stavano rientrando da una festa di laurea quando, per cause ancora da accertare, l’auto avrebbe perso aderenza e sarebbe uscita di strada, precipitando dal ponte.

La comunità di Tempio Pausania e Calangianus è sconvolta per la tragedia. Omar Masia era molto conosciuto e stimato. In molti, sui social, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto crudele.