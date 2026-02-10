È stata arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale la madre della bambina di 2 anni trovata morta in casa questa mattina a Bordighera, in provincia di Imperia. La donna questo pomeriggio è stata interrogata dalla pm Veronica Meglio. Secondo quanto filtra dalla procura, avrebbe negato ogni addebito.

La madre della bambina avrebbe detto che la piccola nei giorni scorsi sarebbe caduta, ma che "stava bene". Secondo quanto ha riferito la donna alla pm, stamattina si sarebbe accorta del peggioramento della bambina e avrebbe chiamato l'ambulanza. La sua versione, secondo la procura sarebbe però stata smentita dalla relazione del medico legale che parla di numerosi traumi volontari, tra cui alcuni provocati con oggetti contundenti. La ricostruzione della donna sarebbe stata smentita anche dall'analisi delle telecamere sui suoi spostamenti. Dalla procura fanno sapere che sono in corso "molte altre indagini" per ricostruire l'accaduto. Sul posto stamane sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Bordighera, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare.