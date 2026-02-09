I malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco

Assalto a un furgone portavalori oggi, lunedì 9 febbraio, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, in territorio brindisino, all'altezza di Tuturano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri sia la polizia. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. I banditi, che indossavano tute bianche e nere e il passamontagna, hanno esploso colpi d'arma da fuoco e sono fuggiti.

I malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, che era scortato da un furgone, e lo hanno bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco, sulla carreggiata in direzione sud (Lecce). Poi hanno circondato il blindato con altri mezzi e , hanno utilizzato esplosivo per scardinare il portellone, causando una nuvola di fumo. Quindi sono scappati nel territorio di Squinzano in provincia di Lecce. All'azione hanno assistito gli automobilisti che si trovavano sulla carreggiata opposta, peraltro interessata da lavori e quindi a una sola corsia.

Sulla statale c'è stato un inseguimento da parte dei carabinieri. Per consentire le indagini di polizia giudiziaria e i rilievi delle forze dell'ordine, la strada è stata chiusa da Anas in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico ed è stato istituito un percorso alternativo sulla ex SS 16. Sulla Brindisi-Lecce è il secondo episodio in circa un anno e mezzo. Il precedente assalto era avvenuto il 4 luglio del 2024, nello stesso tratto fra Tuturano e Torchiarolo, e la rapina era riuscita.

Due presunti componenti della banda sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale di Lecce in una zona nord del Salento.