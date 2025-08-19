Una mamma in viaggio con i suoi due figli, da Brindisi alla Germania. Un autista di bus rigoroso che non le ha permesso di continuare il tragitto tenendo sulle sue gambe il più piccolo dei bambini: una piccola di un anno

E l'intervento dei carabinieri che le regalano un seggiolino consentendole di proseguire il lungo viaggio.

È quanto accaduto a Bari a una mamma di 28 anni di nazionalità eritrea. I militari, che si trovavano vicino al piazzale della stazione ferroviaria, hanno notato la discussione tra la donna e il conducente del pullman. Si sono avvicinati e hanno capito quanto stava accadendo. E hanno deciso di comprare a proprie spese e regalare il seggiolino omologato alla donna. Così, la famiglia ha potuto riprendere, seppur usando la corsa successiva, il viaggio