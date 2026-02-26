Un controllo della Guardia di Finanza finisce con un sequestro e una denuncia. A Caserta, le Fiamme Gialle del Gruppo di Caserta hanno individuato un centro benessere nel capoluogo dove, secondo quanto ricostruito nella fase iniziale delle indagini, una operatrice avrebbe offerto prestazioni sessuali oltre al massaggio terapeutico.

L’accesso nel locale e l’ammissione del cliente

Al momento dell’accesso, riferisce la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, una ragazza è stata sorpresa in compagnia di un avventore all’interno di una camera da letto. L’uomo avrebbe ammesso di aver ricevuto un massaggio con successiva prestazione sessuale.

Sequestro del centro e denuncia della responsabile

L’attività, coordinata e diretta dalla Procura, si è conclusa con il sequestro dell’intero locale e con il deferimento della responsabile del centro benessere per favoreggiamento della prostituzione.