Avanti un altro. Anche il giornalista Giovanni Folino, responsabile della comunicazione, ha detto basta ed è pronto a salutare il Cosenza di Guarascio e della Scalise. Da quel che trapela infatti, il fuscaldese dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni nella giornata odierna e salutare il club di Via Conforti. Folino aveva assunto il ruolo l’estate scorsa, prendendo il posto di Gianluca Pasqua, che aveva svolto il ruolo di responsabile della comunicazione rossoblù negli ultimi anni. Capiremo più tardi se verranno resi noti anche i motivi del suo addio sul quale dovrebbero esserci davvero pochi dubbi.