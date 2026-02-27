C'è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzi. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora una persona rimasta incastrata. Cinque i mezzi inviati sul posto dalla sede centrale dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini.

È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.

"Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile". Lo racconta all'ANSA uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano. "Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa - prosegue - ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere". Sul posto stanno intervenendo diversi mezzi di soccorso. Secondo le prime informazioni, quattro feriti sono stati portati in ospedale.