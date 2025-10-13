Duecento chili di polvere bianca suddivisa in 191 panetti sono stati rinvenuti dai carabinieri nell’appartamento di un 23enne albanese, in casa c’erano anche una pistola e denaro contante

Duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a sedici milioni di euro, sono stati sequestrati nella capitale a un 23enne di origine albanese. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma.

La cocaina suddivisa in 191 panetti, per ottomila dosi, è stata scoperta nella sua abitazione, una vera e proprio centrale logistica per lo stoccaggio della sostanza stupefacente, assieme a una pistola, munizioni e denaro contante per circa trentamila euro.